Fenerbahçe'deki tarihi başarısızlık sonrası istifaya davet edilen Ali Koç'tan flaş karar! Seçime gidecek mi? / 18.01.22

Fenerbahçede son dönemde Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçların ardından neredeyse her maçta taraftar, yönetimi ve başkanı istifaya çağırıyor. Bunun yanı sıra, birçok dernek, taraftar platformu ve camianın önde gelen isimleri de benzer görüşleri ifade ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre, sarı lacivertli takımda olağanüstü kongre çağrılarının ardından Başkan Ali Koç kararını verdi. Öte yandan kulübün bir an önce seçime gidebilmesi için kongre üyelerinden imza toplanmaya başlanacağı öğrenildi.