Fenerbahçe'deki üst üste başarısızlıklar hedefe onu koydu! Pereira takımın üstündeki ölü toprağını atmayı hedefliyor / 27.10.21

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçının ardından yapılan ilk antrenmanda oyuncularına, motivasyon dolu bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Pereira "Kafanızı boşaltın. Buna ihtiyacımız var. Daha çok haftalar var. Kazanılacak çok fazla maç var. Birbirimize destek olmalıyız. Ben de 10 gündür Samandıra'dan çıkmadım. İzin yapın. Toparlanın" dedi.