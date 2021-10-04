Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a TC kimlik kartlı cevap: Gerisini size bırakıyorum / 04.10.21

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz kendisine Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili sorulan soruya "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise oğlunun TC kimlik kartının fotoğrafını paylaştı ve "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı, gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.