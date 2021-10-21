Fenerbahçe’nin hocası Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor! İşte Antwerp karşısındaki ilk 11'i / 21.10.21

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon 13 resmi karşılaşmada 20 gol attı. 5-2'lik Helsinki maçı dışında ise 12 maçta 15 gole ulaştı... Fenerbahçe'de Berisha'nın 1, Rossi'nin 2, Serdar Dursun ve Pelkas'ın ise golü bulunmuyor... Kanarya'nın teknik direktörü Vitor Pereira hücumdaki verimliliği artırmak için bir takım değişiklikler planlıyor.