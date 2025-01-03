Nabız düşüklüğü şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve Antalyaya sevk edildikten sonra ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfurdan acı haber geldi. Tayfur, Antalyada tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Hastane sanatçının ölüm nedenini açıklarken cenaze törenine ilişkin detaylar da belli oldu. Tayfurun, 19 Aralıkta hasta yatağındaki son görüntüleri ise sevenlerini yasa boğdu. Doktorlara teşekkür eden Tayfur, Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim ifadelerini kullanmıştı.