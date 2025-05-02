İngiliz BBC, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKKnın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde kasıtlı ve maksatlı bir belgesel yayımladı. Simona Foltyn imzalı Türkiyenin Gizli Savaşı: Yasak Bölge isimli belgeselde, Iraktaki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKKya raporlandı. Türk askerine işgalci PKKlı teröristlere sivil denildi, Saddam Hüseyin örneği verilip Başkan Erdoğan hedef gösterildi. Belgeselde PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenlerin görüşlerine de yer verildi.