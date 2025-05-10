Terörsüz Türkiye için tarihi an geldi... Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalanın çağrısına uyarak Fesih kongresini topladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, PKK 12. Kongresi’nin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiği ve Öcalanın çağrısı temelinde tarihi öneme sahip kararlar alındığı bildirilerek, PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. denildi. Öte yandan PKK medyasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalanın PKK kongresine telefon ile katıldığı iddia edildi. DEM Partili Pervin Buldan ise konuya ilişkin olarak, Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. dedi. DEM Partiden Tarihi bir eşik başlığıyla yapılan açıklamada Başkan Erdoğana ve Bahçeliye teşekkür edildi.