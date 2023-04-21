Türkiyenin enerji bağımsızlığı için attığı adımlar yurt içindeki hainler ve yurt dışında küresel çeteler tarafından engellenmeye çalışıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan darbeci askerlerin, Türkiyenin Doğu Akdenizde bulunmasına ve gemi alınmasına karşı çıktığı öğrenildi. Enerji bağımsızlığı konusunda her türlü girişimi yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak yıllar evvel katıldığı bir canlı yayında alçak girişimi anlatmıştı. Albayrak, canlı yayında, 15 Temmuzda yakalanıp merdivene dizilen asker fotoğraflarından birisinde Doğu Akdenizde ne işimiz var? diyenlerden bir iki tanesi oradaydı. Bu resmi çok net görmemiz lazım. ifadelerini kullanmıştı.