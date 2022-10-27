Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKKnın paylaştığı kimyasal silah iftirasına sahip çıkmıştı. Kamuoyundan sert tepkiler alan Fincancı, bu sabah saatlerinde terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. FETÖ, CHP, HDPKK ve fondaş medya Türk Silahlı Kuvvetlerine alenen iftira atan Fincancıya, sahip çıkmakta gecikmedi. CHPli Özgür Özel, gözaltı kararına ilişkin Asla kabul edilemez. derken firari FETÖcüler ise, Fincan yalnız değildir paylaşımları yaptı. HDPnin Eş Başkanı Mithat Sancar, TTB binasında giderek özgürlük istedi. Fincancıya sahip çıkan isimlerden biri de CHPnin Kanas Cananı idi. Fincancının evinde bulunan kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabına ilişkin paylaşım yapan Kaftancıoğlu, emniyet güçlerini skandal sözlerle hedef alıp, Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir dedi.