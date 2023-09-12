Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSKya kimyasal silah iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı CHPli Sezgin Tanrıkulu yine TSKyı hedef alarak, Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı. diyerek adeta skandal ifadeler kullanmıştı. FETÖnün tetikçisi CHPli İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, ise Türk ordusunu skandal ifadelerle hedef alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkuluna arka çıktı. Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. diyen Taşkın, Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...