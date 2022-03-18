FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın yayınına çıkan terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya suç duyurusu / 18.03.22

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav’ın Youtube yayınına konuk olarak teröre ve teröristlere olan desteklerine bir yenisini daha ekledi. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKKya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPGnin sözde eş başkanına barış ödülü verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiyenin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu. Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele TEM Daire Başkanlığı, 15 Martta, firari FETÖ şüphelisi Erkam Tufan Aytavın internetten yaptığı yayına katılan Türk Tabipler Birliği TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.