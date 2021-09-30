FETÖ gazetesinde akılalmaz tuzak: Dinleme istasyonu kurup herkesi dinlediler / 30.09.21

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Başbakandan milletvekiline kadar ülkede herkesi yasadışı yollarla dinleyen FETÖ'nün, kendisine ait yayın organı Zaman Gazetesi'nde de 'dinleme' yaptığı ortaya çıktı. Zaman Gazetesi'nde bazı odaların teçhizatla döşendiği, böcek ofisleri kurulduğu, binlerce insanın dinlediği belirlendi. Zaman'ı ziyarete gelen üst düzey kişilerin ağırlandığı odada, bulunan ses alıcılarının 6 yıllık olduğu tespit edildi. Aralarında Zaman Gazetesi'nin de olduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, gazetede yaşadıklarını "Grifitin" adlı kitabında anlattı.