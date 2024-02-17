Yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadeleyi akamete uğratıyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları kilitlenmek isteniyor. Pensilvanyadaki iblisin yeniden diriliş mesajıyla eş güdümlü olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu durum yargıdaki FETÖ temizliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken Başkan Erdoğan, FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Danıştaydaki bu işin takipçisi olacağız dedi. Bu kapsamda TAKVİM, FETÖnün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesini isim isim deşifre etti.