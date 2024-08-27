FETÖnün sır kutusu olan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin her aşamasında rol alan firari vatan haini Adil Öksüzün kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu Cihat Y. İstanbulda kıskıvrak yakalandı. Öksüz’ün yurt dışına kaçmadan önce Üsküdar’da saklandığı evde Cihat Y. ile kaldığı tespit edildi. Örgüt içinde Bahadır-Oğuz-Cahit kod isimlerini kullanan Cihay Y. ile birlikte FETÖden ihraç binbaşı ve diğer şüpheli tutuklandı.. İşte nokta atışı operasyonun tüm detayları ve Karlov suikastından 15 Temmuza Adil Öksüz portresi.