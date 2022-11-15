Taksim İstiklal Caddesinde Ahlam Albashir isimli PKK/YPGli teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası FETÖ PKK ve CHP medyası yine birleşti. Teröristin PKKlı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖcü Cevheri Güven CHPnin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKKnın yayın organı Medya Habere katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKKnın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKKyı aklama yarışına girdi. Söz konusu isimler PKKyı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkanın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de afişe etti.