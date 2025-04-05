İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli dev yolsuzluk operasyonu, CHP içinde Ekrem İmamoğlu eliyle kurulan FETÖ tarzı bir paralel yapılanmayı da gün yüzüne çıkardı. İBB’den maaş alan parti yöneticileriyle örülen ağ, İmamoğlu’nun CHP’yi para ve kadro gücüyle adeta ele geçirdiğini ortaya koydu. Parti yönetiminde kimsenin İmamoğlu’nun onayı olmadan hareket edemediği belirtilirken, tıpkı FETÖ’nün mahrem imamları gibi, İmamoğlu Örgütünün de CHP üzerinde vesayet kurduğu konuşuluyor. Meseleyi gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür, Artık o kirli yapıyla geçmişteki yakınlığından mı kaynaklanıyor yoksa kendisi mi keşfetti bilemem ama CHPyi bir süredir İmamoğlunun dışarıda kurduğu paralel yapı yönetiyor. Hem de belediyelerden maaş vererek. dedi.