Son dakika haberi! Türkiyede yaşanan olayları içindeymiş gibi anlatıp, tam bir yalan makinesine dönüşen firari FETÖcü Cevheri Güvenin Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçerin dijital kayıtlarını inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanyadaki firari Cevherinin iki mail adresini ortak kullandığını tespit etti. Köstebeğiyle turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com mail adreslerini ortak kullanan Cevheri Güven, bağlantılarının deşifre olmasıyla kudurdu. Soruşturmayı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Veysel Kaçmazın açtığını ancak soruşturmanın elinden alındığı yalanını uyduran Cevheri Güven, yaşanmayan olayları gerçek gibi sunup Başsavcı vekili Veysel Kaçmaza Kasap dedi. Aynı yalanı T24 yazarı Tolga Şardanın da köşesinde dile getirmesi, ikisinin de aynı kaynaktan beslendiği yorumunu gündeme getirdi.