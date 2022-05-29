FETÖ'cü hain Enes Kanter'den hadsiz paylaşım! Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını çiğnedi: Başsavcılıktan resen soruşturma / 28.05.22

Elebaşı Fetullah Gülenin artık çayını gönderdiği Türkiye düşmanı FETÖcü Enes Kanter, Başkan Erdoğanın posterine bastığı hadsiz bir video paylaştı. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır. diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil! yorumları yaptı. Öte yandan vatan haini Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.