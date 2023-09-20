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FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında kan donduran detaylar! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı: Kendimi ısırdım / 20.09.23

FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında kan donduran detaylar! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı: Kendimi ısırdım / 20.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

FETÖ’cü psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında kan donduran detaylar! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı: Kendimi ısırdım / 20.09.23

Takvim 03:53
02

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı! Kritik nokta Hankendi | BÖLGEDE SON DURUM / 19.09.23

Takvim 01:11
03

Karabağ'daki antiterör harekatı sonrası Paşinyan'dan bomba iddia: "Rusya bize bilgi vermedi" / 19.09.23

Takvim 01:08
04

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti / 19.09.23

Takvim 02:16
05

Başkan Erdoğan'dan BM 78. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar / 19.09.23

Takvim 02:56
06

Başkan Erdoğan yine bir ilke imza attı! BM'deki tarihi sözleri sapkın LGBT'ye karşı yeni bir dönemi başlatacak / 20.09.23

Takvim 03:10
07

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı / 20.09.23

Takvim 01:49
08

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'li yatırımcılarla buluştu!

Takvim 02:10
09

Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü! "ABD ile tıkanıklıklar açıldı" Flaş AB mesajı... / 18.09.23

Takvim 03:27
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