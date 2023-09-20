Günlerdir gündemde büyük yer tutan FETÖ’den ihraç edilen psikiyatrist Salih Zoroğlu hakkında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Son olarak Zoroğlunun kliğine giden Melek Ç. isimli bir kişinin arkadaşlarına yolladığı ses kaydına ulaşıldı. Salih Zoroğlu bana burun spreyi olarak ketamin verdi diyen Melek Ç, Zorluoğlunun kendisine aylarca babasının ona tecavüz ettiğini söylediğini ifade etti. Terapi sonrası tuvalette kendimi ısırdım diyerek yaşadığı tramvayı anlatan genç kız, kafasında sahte anılar oluşturulduğunu belirtti.