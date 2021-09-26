FETÖ'cü ve CHP'li isimler montaj görüntülerle Başkan Erdoğan ile Aziz Sancar'ı hedef aldı! / 25.09.21

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FETÖ'cü ve CHP'ye yakın isimler montaj görüntülerle algı operasyonuna soyundu. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ve Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli, Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırıp halkı selamladığı görüntüleri geriye sardırıp, "Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini indirdi" başlığıyla algı yaptı. Algı operasyonuna manüpilatif haberleriyle binen Onedio isimli platform ve sözde gazeteci Metin Cihan da eşlik etti.