FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı! / 27.07.22

Necip Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken parmağın, Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ve eşi Sibel Güven’i öldüren silahı da ateşlediği ortaya çıkmıştı. Güven suikastının örgütsel şüphelisi FETÖnün, cinayet dosyasını nasıl kararttığının detayları da deşifre oldu. FETÖ, örgüt üyesi polislerine bir e-mail hesabından sahte ihbarlar attırarak Güven suikastında Ergenekon şüphesi yarattı. FETÖcülerin internet sitesinden de benzer doğrultuda yazılar yayınlanarak algı yönetimi yapıldı. 2012de Güven suikastıyla ilgili ilk davada 5 şüpheliye müebbet hapis kararını veren mahkeme heyetinin tamamı FETÖcü çıktı. FETÖ savcısı Zekeriya Öz de, 2008de bir kitaba gönderme yaparak mahkemeye yazdığı yazıda iki suikastta Ergenekon bağı kurarak karartmaya zemin hazırladı.