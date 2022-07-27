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7/24 Dinle Takvim FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı! / 27.07.22
FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı! / 27.07.22

FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı! / 27.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı! / 27.07.22

Takvim 02:17
02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
03

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
04

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
05

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
06

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'biz söylüyoruz yapıyorlar' retoriği nasıl işliyor? Hükümetin icraatları CHP’ye mi sızdırılıyor? İşte gasp siyasetinin anatomisi / 26.07.22

Takvim 02:34
08

Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü! / 26.07.22

Takvim 02:25
09

Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı? / 27.07.22

Takvim 01:23
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