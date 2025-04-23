15 Temmuz’un faili FETÖ’nün firari militanları yabancı istihbarat servislerinin kucağında geziyor... Örgüt elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki villasında CIA kontrolünde yaşadığı yılların ardından, Enes Kanter’den Ekrem Dumanlı’ya, Mehmet Kalyoncudan Şerif Ali Tekalana Emre Uslu’ya kadar pek çok FETÖcü de istihbarat aparatına dönüşmüş durumda. Tanık ifadeleri ve raporlara göre, örgütün medya stratejileri, liderlik yapısı ve uluslararası temasları tamamen dış güçlerin yönlendirmesiyle şekilleniyor. İşte İstihabarat örgütlerininin kucağında gezen FETÖcülerin listesi...