FETÖ'cüler yurt dışına elebaşı Fetullah Gülen'in avukatının sızdırdığı bilgilerle firar etmiş / 27.11.21

FETÖcü farelerin yurt yışına nasıl firar ettiğine dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. FETÖ/PDY üyelerinin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKPli yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini rüşvetle sızdırdığı suçlamasıyla aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şekerin de bulunduğu 6 sanığa verilen mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçede yer verilen yazışma ve tape kayıtlarına göre, sanık Adnan Şekerin sızdırdığı UYAP kayıtlarıyla hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen FETÖcüler yurt dışına firar etti.