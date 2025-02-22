Türkiyede faaliyet gösteren Maydonoz Dönere yapılan FETÖ operasyonunda şirketin ortakları gözaltına alındı ve yönetimine kayyum atandı. Türkiye haricinde yurt dışında FETÖcülerin yoğun olarak yuvalandığı Almanya ve Amerikada da faaliyet gösteren fast food yemek zincirinin 400. şubesini Kanadada açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. FETÖden ihraç eden hainleri aç bırakmamak için kurulduğu anlaşılan şirketin ilk şubesini de Almanyanın Stuttgart kentinde açması terör örgütünün nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.