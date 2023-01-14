Son dakika haberi! İsveçteki PKKlıların gerçekleştirdiği terör eylemi sonrası Türkiyeye ayağa kalkarken gelen haber iki ülke arasındaki gerilimin tırmanarak devam edeceğini ortaya çıkardı. İsveç resmi haber ajans TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiyeye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022 tarihinde İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu. Tüm bu gelişmelere rağmen kameraların karşısına geçen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholmde belediye binası önündeki terör eylemi için Bu olay İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliği için bir sabotajdır. ifadesini kullandı.