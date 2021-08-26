FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı / 26.08.21

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FETÖ'nün 2013'te hükümeti yıkmak için gerçekleştirdiği 17/25 Aralık polis - yargı darbe girişiminden sonra teröristbaşı Fetullah Gülen için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız" diyen CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı. Murat Hazinedar, 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Haberin detayları...