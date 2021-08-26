Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı / 26.08.21
Takvim

FETÖ'cüleri öven CHP'li Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı / 26.08.21

Takvim

FETÖ'nün 2013'te hükümeti yıkmak için gerçekleştirdiği 17/25 Aralık polis - yargı darbe girişiminden sonra teröristbaşı Fetullah Gülen için, "Atatürk'ün yeşerttiği değerlere hizmet etmek adına hep o hizmetleri yapanlara el uzatacağız" diyen CHP'li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar İYİ Parti’ye katıldı. Murat Hazinedar, 2018 yılında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Haberin detayları...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x