27 Mayıs 2013te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına, FETÖnün polis, hâkim ve savcıları açık destek verdi. Parkta ağaçların taşınması bahane edilerek başlayan eylemlerde Beşiktaşta dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğanın kullandığı Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi, Dolmabahçe Camisi üç gün boyunca işgal edildi. Dolmabahçeye inen bulvarda, patlayıcılarla desteklenen barikat kuruldu. Sokaklar ve caddelerde yollar kapatıldı. 8i sivil, 2si polis 10 kişi öldü. Gezi Parkı’nda başlayan kalkışmayla sokaklarda kaos amaçlayan FETÖ 17-25 Aralık 2013’te ise yargı ve emniyet üzerinden devleti hedef aldı.