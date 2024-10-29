Elebaşı Fetullah Gülen, ABDde vatansız olarak geberdi. FETÖnün üst takımı taht savaşına girişti. Terör örgütü elebaşı Gülenin ölümünün ardından taht kavgası hız kazanırken, örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar ortaya çıkmaya başladı.Himmeti zimmet edip milyon dolarları hortumlayan, Bank Asyayı tokatlayıp borsa ve gayrimenkul zengini olan Cevdet Türkyolunun mal varlığı ise örgüt içindeki en büyük sorun haline geldi. Elebaşı Gülen’in ölümünün hemen öncesinde ilk kez örgüt kanallarında videolu mesaj yayınladı. Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyolu’nun söz konusu videoyu, son günlerde yaşanan tartışmaların önünü kesmek için hazırladığı iddia edildi.