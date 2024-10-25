Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından örgüt içinde büyük bir savaşı başladı. ABDdeki örgüt yapılanmasını yöneten Mustafa Özcan ile Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz arasındaki çekişme hız kazanırken, diğer örgüt üyeleri de taraflarını belli etmeye başladı. Yıllarca küresel güçlerin desteğiyle Türkiye ve dünyada gizli faaliyetler yürüten FETÖ, elebaşının ölümünden sonra para ve güç mücadelesiyle gündemde. Peki, FETÖnün güncel yapılanmasında kimler hangi tarafta? İşte örgüt içindeki kamplaşmanın detayları...