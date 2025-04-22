Kainat iblisi Fetullah Gülenin gebermesi sonrası FETÖdeki büyük pastanın kavgası da büyük oldu. Cevdet Türkyolu 6 ay sonra ortaya çıkan ve sahte olduğu söylenen bir vasiyetle iblisin mirasına çöktü. MÖZ Mustafa Özcan grubu ve Türkyolunun Abdullah Aymaza karşı örgüt liderliğini alabilmek için böyle bir belge düzenlediği iddia edildi. Bunun üzerine Abdullah Aymaz, Uzun Cevdeti Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin diyerek aforoz etti. Emaneti layığına teslim edin sözleriyle FETÖ tabanına mesaj gönderdi. Önümüzdeki günlerde FETÖdeki iç savaşın daha da şiddetleneceği öngörülüyor.