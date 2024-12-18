FETÖ 17/25 Aralık yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Bu süreçte CHP paralel komplo ve haşhaşi kumpaslara ön ayak oldu. CHPnin FETÖye yaptığı iade-i ziyaretten 14 gün sonra 17/25 Aralık komplosu sahnelendi. İhanetin siyasal ayağı ise İstanbul ve Ankarada yapılan gizli toplantılarla tescillendi. Takvim.com.tr, CHPnin 17-25 Aralık sonrası CIA ve MOSSADla masaya oturduğunu belgelerle ortaya koydu. Peki, o masada hangi kararlar alındı? CIA ve MOSSAD CHPye ne görev verdi? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.