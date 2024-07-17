PKKnın siyasi ayağı DEM Parti, 15 Temmuzda FETÖ tarafından bombalanan Gazi Meclisin çatısı altında 15 Temmuza dil uzattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 15 Temmuz tamamen bir senaryodur deme cüretinde bulundu. Hatimoğullarının bu sözleri büyük tepkiyle karşılanırken akıllara Başkan Erdoğanın 15 Temmuza tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır sözleri geldi.