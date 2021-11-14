FETÖ'nün ByLock'taki La Casa de Papel yöntemi deşifre edildi / 14.11.21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli A.Unun 54 kişilik Pazarlamacılar isimli ByLock grubuna üye olduğu belirlendi. Gruptakilerin, La Casa de Papel dizisindeki karakterler gibi gerçek isimleri yerine ülkelerin başkent isimlerini tercih ettiğini belirleyen uzmanlar, bu kişilerin Türkiyenin dış temsilciliklerinde görevli bürokratlar olabilecekleri ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerini analiz eden uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürüttükleri çalışma sonucu ByLock kullanıcılarının, daimi temsilcilik müsteşarı, ataşe, başkatip ve katip gibi meslek gruplarından olduklarını tespit etti.