FETÖ’nün ‘dinler arası diyalog’, ‘çatı din’ ve ‘peygambersiz İslam’ gibi ihanet projelerinin mimarı olan House of One Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Celal Fındık, Almanya’nın Berlin şehrinde ortaya çıktı. Fındık, FETÖnün Avrupadaki beyni Ercan Karakoyunla birlikte görüntülendi. İhanet derneğinin hedefinde Diyanet var. Teröristlerin amacı, Diyanet camilerini casusluk yapıyorlar suçlamarıyla karalayarak, yerlerine Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı House of One projesinin benzerini inşa etmek.