Ekrem İmamoğlundan sonra Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz diken Özgür Özelin FETÖ ile olan bağlantısını gündeme getiren flaş bir gelişme kayıtlara geçti. Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ’nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Özelin Pariste FETÖcülerle seminer verdiğini dile getiren Ertürk, Muharrem İnceye çekilen kurultay operasyonunu anlatıp Özelin İnceye küfürler savurduğunu söyledi. Bu bağlamda takvim.com.tr Özgür Özelin kabarık FETÖ dosyasını açtı. FETÖnün Özgür Özeli nasıl parlattığını, kızının FETÖnün eğitim üssünden mezun olduğunu, Özele ilişkin FETÖcüler arasındaki ByLock yazışmalarını derledi.