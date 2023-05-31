Başkan Erdoğan 28 Mayısta sandıktan alnının akıyla çıktı, bu durumu hazmedemeyen muhalefet ve yandaşı kirli oluşumlar ne yapacağını şaşırdı! CHP, FETÖ ve PKKnın aleni propaganda organı haline gelen Ekşi Sözlükte AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım başlığı dolaşıma sokuldu. FETÖ usülü fişleme operasyonu yapılan portalda AK Partililere galiz küfürler edildi, Başkan Erdoğan destekçilerine vatan haini yakıştırması yapıldı. Nefret kampanyası öyle palazlandı ki; bazıları AK Partili esnafı deşifre eden mobil uygulamaların yapılması gerektiği fikrini ortaya attı. Takvim.com.tr bu rezaleti satır satır deşifre etti, sicili kirli Ekşi Sözlükün dosyasını açtı.