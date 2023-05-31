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FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası / 30.05.23

FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası / 30.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası / 30.05.23

Takvim 06:12
02

Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 31.05.23

Takvim 02:33
03

İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23

Takvim 01:04
04

Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek / 30.05.23

Takvim 01:40
05

Tarihi keşifler meyvelerini veriyor: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 36,3 azaldı

Takvim 01:33
06

Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar / 30.05.23

Takvim 03:40
07

Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi... / 29.05.23

Takvim 02:43
08

ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu / 30.05.23

Takvim 01:18
09

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Takvim 02:57
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