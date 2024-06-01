FETÖnün emniyet imamı Kemalettin Özdemir 11 Eylülde hakim karşısına çıkıyor. İddianamede Özdemirin FETÖde hiyerarşik olarak üst sırada yer aldığı ve harekete geçiren rolünde olduğuna dair detaylar yer aldı. Öte yandan Özdemirin Pensilvanyadan gelen talimatla DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’e kurulan kaset kumpasını organize ettiği daha sonrasında Beni de kandırdılar diyerek kendisini aklamaya yeltendiği ifade edildi. FETÖnün KÖZe de kaset kumpası kurduğu görüntülerden İpeklerin de haber olduğu ortaya çıktı. FETÖnün kasası firari vatan haini Akın İpekin KÖZün kontrolünde olduğu, İpekin annesinin Birinci oğlum Kemalettindir dediği tanık beyanlarında mevcut.