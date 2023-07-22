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FETÖ'nün hırsızlık yemini ortaya çıktı! Sınav sorularını verip bu yeminleri ettirmişler! O liste 'Garson'dan çıktı / 22.07.23

FETÖ'nün hırsızlık yemini ortaya çıktı! Sınav sorularını verip bu yeminleri ettirmişler! O liste 'Garson'dan çıktı / 22.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

FETÖ'nün hırsızlık yemini ortaya çıktı! Sınav sorularını verip bu yeminleri ettirmişler! O liste 'Garson'dan çıktı / 22.07.23

Takvim 04:37
02

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan etkisiz hale getirildi / 22.07.23

Takvim 01:41
03

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Osmangazi Köprüsü' iddiası yalan çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklama / 21.07.23

Takvim 02:16
04

Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem tahıl koridoru... / 21.07.23

Takvim 03:02
05

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir vites yükseltti! "Önümüzdeki yaz Los Angeles'a oyunculuk okuluna gideceğim." / 22.07.23

Takvim 00:33
06

Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını" / 21.07.23

Takvim 01:24
07

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in doğal gazını Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya taşıma isteğine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'lı yanıt

Takvim 03:00
08

Başkan Erdoğan ÖTV artışının nedenini madde madde açıkladı

Takvim 03:09
09

Beşiktaş transferde atağa kalktı: Anlaşma sağlanan isimler art arda açıklanacak! / 20.07.23

Takvim 01:09
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