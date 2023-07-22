Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlardan flaş detaylar gelmeye devam ediyor! FETÖnün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer alan gizli tanık Garsondan elde edilen iki hafıza kartın içinden komiser yardımcılığı sınav soruları verilen FETÖ üyelerinin listesi çıktı. Sınav sorularını dua diye kodlayan örgüt üyelerinin, soruları verdikleri polisleri de dua listesi şeklinde kodladığı tespit edildi. Soruların polislere nasıl verileceği gibi detayların yer aldığı hafıza kartından polislere ettirilecek yemin metni de çıktı. İşte detaylar...