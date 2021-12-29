FETÖ'nün iletişim ağı ByLock'un lisans sahibi 'David Keynes'in yargılandığı davada İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi / 29.12.21

FETÖnün şifreli haberleşme programı ByLockun lisans sahibi olan ve Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle David Keynesin yargılandığı davada Keynes ile röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz tanık olarak dinlendi. Saymaz, ByLocku akladığı röportaj için Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletine katkısı olacağını düşünerek bu haberi yaptık savunmasında bulundu. İsmail Saymaz, röportajın her satırında programı aklamaya çalışmıştı ve sanki ByLock yokmuş, FETÖ masummuş imajı yaratmıştı.