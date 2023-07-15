Bir milletin diriliş destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖcü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Aziz şehitler rahmetle anılırken hükümet Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere Allahtan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yüce Milletimiz, 15 Temmuzda uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiyeyi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılının kapılarını aralamıştır dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Büyük ve güçlü Türkiye yolunda FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz mesajı verdi.