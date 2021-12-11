FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'nın kaos planı ortaya çıktı! Ekonomi üzerinden 'sokak' çağrısı / 10.12.21

Ekonomik manipülasyon ve kur saldırıları son zamanlarda gündemdeki yerini korurken FETÖnün kara kutusu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncunun dayısı olan Enver Altaylı ismi ön plana çıktı. Ümit Özdağa Parti kurmayın, sokağa dökülün çağrısı yapan, yabancı istibaratçılar ve FETÖcülere Türkiyedeki sokak hareketlerinin etkili olabilmesi için bazı tavsiyelerde bulunan Altaylı, halkın cebine dokunulması gerektiğini bildirdi ve ekonomik kaosun şart olduğunu söyledi. İşte FETÖnün Hacıbey lakaplı karakutusu Enver Altaylı ile ilgili gerçekler...