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FETÖ'nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan'a 'darbeci' benzetmesi: AK Parti'den sert tepki / 10.11.23

FETÖ'nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan'a 'darbeci' benzetmesi: AK Parti'den sert tepki / 10.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

FETÖ'nün merhemi CHP lideri Özgür Özel milli iradeye nefret kustu! Başkan Erdoğan'a 'darbeci' benzetmesi: AK Parti'den sert tepki / 10.11.23

Takvim 01:58
02

Yargıtay'dan AYM'ye hukuk dersi: AYM'nın yasal yetki aşımı olan uygulamaları var / 10.11.23

Takvim 01:21
03

Emekliye zam formülü! Kök ve taban aylıklar nasıl değişecek? Zam oranları hangi maaşa yansıtılıyor?

Takvim 02:39
04

İYİ Parti'de ortalık yangın geri | Ümit Dikbayır'dan rest: Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesi için dilekçe verdi / 10.11.23

Takvim 03:02
05

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik ödeme bugünden itibaren başlayacak! Kim, ne kadar alacak? Emekliler, dul ve yetimlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Takvim 02:16
06

CHP'li İzmir Belediyesi yeşil alan yapacağız diyerek çöplüğe çevirmişti! Bakanlık harekete geçti / 11.11.23

Takvim 01:07
07

CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! / 11.11.23

Takvim 03:00
08

Dilan- Engin Polat çiftinin sistemleri ifşa oldu! Şiştem böyle çalışıyormuş! MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı / 11.11.23

Takvim 04:10
09

Başkan Erdoğan'dan '10 Kasım' töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa... / 10.11.23

Takvim 00:50
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