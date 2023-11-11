CHPnin yeni genel başkanı Özgür Özel, Yargıtayın AYM kararı üzerinden milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümete nefret kustu. Özelin Erdoğanı hedef gösteren Sen darbecisin, bu darbe girişimidir sözleri büyük tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Özgür Özele Son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHPnin acemi genel başkanı olarak tanımladı, Recep Tayyip Erdoğanın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır! dedi. Başkan Erdoğanı darbecilikle suçlayan CHP lideri Özgür Özel, eczalık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖye alan açan eylem ve söylemlerde bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr Özgür Özelin kabarık FETÖ dosyasını açtı.