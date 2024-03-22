FETÖ’cü siyaset bilimi uzmanlarından örgütün siyasette izleyeceği yol haritası oluşturuldu. Bu siyasi doktrine son şekli veren elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadı. Parti kurmayı bile düşündü. Terör örgütü siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında 69 mahrem sorumlunun görevlendirildiği Siyaset Mahrem Yapılanmasını kurdu. Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak terörün siyasi ayağı HDPli Selahattin Demirtaşa oy verilmesi kararının Gülene onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak, hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı. Bilindiği gibi CHP ve HDP arasındaki ortaklık DEM üzerinden devam ediyor.