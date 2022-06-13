FETÖ'nün son oyunu deşifre oldu: Umutlarını kaosa bağladılar! / 13.06.22

Son dakika haberi! Üst üste darbe yiyen FETÖ, umudunu iç karışıklığa bağladı. Örgütün, “Sokaklar karıştığında hapishaneler daha güvenli hale gelecek” diyerek hapisteki militanlara moral verdiği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde, Signal programını kullandığı belirlendi. Öte yandan sipariş ettikleri ürünleri depolayarak örgüt üyelerine dağıtan FETÖnün, tuttuğu notlarda itirafçılara yardım yapmadığı, yardım ettiği kişilere de sosyal medyada propaganda ödevi verdikleri ortaya çıktı.