Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken FETÖ iltisaklı oluşumlar milleti devlete kırdırma amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti. Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen 23 derece isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü. Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan FETÖ iltisaklı 23 Derece Gökhan Özbekin dosyasını açtı. Ordu Göreve pankartı açan Türk Sol Dergisinde çalışan, FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlunu da önder olarak niteleyen Özbek her fırsatta KHKlılara desteğini dile getiriyor. Hakkında kripto vurgun iddiası da bulunan Özbek, haber kaynağı olarak PKK iltisaklı isimleri de tercih ediyor.