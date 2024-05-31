Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelikin Macaristanda gözaltına alındığı ve 6 Temmuz 2024 tarihine kadar geçici olarak tutuklandığı öğrenildi. Sertçelikin firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Sertçelikin Roszke sınır kapısında sahte pasaportla yakalandığını bildirdi. Kulislerde Sertçelikin FETÖ ve CIA’nın kontrolünde Türkiye’ye yönelik bir operasyon aracına dönüştüğü ifade edilirken, FETÖVARİ kumpasın hedefinde kimler olduğu da geçtiğimiz günlerde masaya yatırılmıştı. Öte yandan firari FETÖcü Cevheri Güvenin Ankara Emniyetinde görev yapan köstebeği Serkan Dinçerin dijital kayıtlarını inceleyen bilirkişi, köstebek ile Almanyadaki firari FETÖcünün iki mail adresini ortak kullandığını tespit etmişti.