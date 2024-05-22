Ayhan Bora Kaplanın yakın çevresine ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan Rolex marka saatler için yapılan üç ayrı kıymet tespitinde iki firma, saatlerin replika olduğunu ortaya koydu.Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya FETÖvari kumpasa ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de Başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma birlikte çalıştı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda ifadelerini kullandı. Soruşturmasıyla ilgili Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser Gökhan K.’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.