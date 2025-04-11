Ekrem İmamoğlunun hissedarı olduğu Hasan İmamoğlunun başkanlığını yaptığı İMAŞ 1997de Gülbahar Hatun Kolejini açtı. Bu okul 2016ya kadar FETÖye eğitim üssü oldu. 1990 yılında KKTCden İstanbul Üniversitesine yapılan usulsüz yatay geçişle İMAŞın kuruluşunun aynı döneme denk gelmesi oldukça dikkat çekici. Yatay geçiş nedenine ekonomik durumum iyi değildir cevabı veren İmamoğlunun aynı dönemde özel bir okul kuracak kadar varlıklı olduğu belgelerle ortaya çıktı. Tam da bu noktada Yatay geçişin diyeti Türkiyedeki ilk FETÖ okulunu açmak mıydı? sorusu önem kazandı. Takvim.com.tr, İMAŞın ve FETÖ kolejinin izini sürdü. Türkiyenin konuşacağı bilgi ve belgelere ulaştı.