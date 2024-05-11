Son dakika haberleri... BM Genel Kurulu, Filistinin BM üyeliğinin BMGKde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistine bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada, Filistinin BMye tam üyeliği 9 hayır oyuna karşı 143 evet oyuyla kabul edildi. Kararda, Filistinin BM Şartının 4. maddesi uyarınca BMye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BMye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekildi. Öte yandan Dışişlerinden yapılan açıklamada BM Genel Kurulunun, Filistinin BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz denildi.