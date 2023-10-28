İsaril işgali altında Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsraili ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.